Quinté + : les favoris du Prix du Palais de Chaillot

publié le 15/07/2017 à 06:38

La course du samedi 15 juillet a lieu à l’hippodrome d'Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix du Palais de Chaillot sera donné à 15h15. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.875 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 6, Azur Somolli,

Il vient de jouer de malchance à deux reprises. Les circonstances de course n'ont pas été à son avantage. La dernière fois c'était sur cette piste, il a terminé sixième mais il avait le 12 sur la distance de 2.150 mètres. Ici, il est très bien engagé, il devrait se racheter.



Le 8, Alto du Loir,



Le 4, Atino de l'Ormerie,



Le 5, All Feeling,



Le 13, Bad Boy du Dollar,



Le 11, Aprion,



Le 14, Violine Mourotaise,

Elle vient d'être disqualifiée mais elle vaut beaucoup mieux que ça.



Le 17, Unbridled Charm,

Le bon favori

