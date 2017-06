Quinté + : les favoris du prix des Invalides

publié le 17/06/2017 à 07:35

La course du samedi 17 juin a lieu à l’hippodrome d'Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix des Invalides sera donné à 15h15 à Enghien. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.875 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14, Brune des Forges

Cote entre 8 et 9/1. Un superbe engagement à 80 euros de la qualification. Elle est déferrée et c'est une Guarato.

Le 12, Beerscott

Cote entre 9 et 10/1. Lui rend la distance pour peu mais est régulier et en forme.



Le 15, Athos des Volos

Cote entre 10 et 12/1. Ce n'est pas la Sécurité Sociale mais JMB peut le sublimer comme il y arrive quelques fois.



Le 2, Avenir de Mai

Cote entre 14 et 16/1. Un bon outsider je crois qui progresse et qui peut étonner.



Le 13, Arius du Douet

Cote entre 11 et 12/1. Il va jouer hélas sa chance au départ où il reste délicat mais je fais confiance à Nivard qui le connait.



Le 17, Vedette des Landes

Cote entre 21 et 24/1. Une folie. Mais elle est bien engagée et peut se réveiller.



Le 14, Astral Viretaute

Cote entre 17 et 18/1. Un bon finisseur qui a sa chance sur une place.



Le 8, Black Jack From

Cote entre 12 et 13/1. On en parle en bien et c'est Raffin.