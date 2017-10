Quinté + : les favoris du prix de la ville de Caen

publié le 21/10/2017 à 08:13

18 chevaux seront, à 15h20, au départ de ce quinté du samedi 21 octobre à l’hippodrome de Caen pour le prix de la ville de Caen. La course se déroule sur une distance de 4.400 mètres. Voici les favoris de Bernard de Glass :





Le 5, Cantin de l’éclair

Il y a deux trotteurs et les autres pour la victoire. Cela va se jouer à peu de choses entre eux. Cantin part 25 m devant et est plus maniable. C'est lui que j'ai choisi en tête.

Le 10, Traders

La classe. Il peut bien sûr l'emporter à condition de rester sage.



Le 16, Val Royal

JMB et un trotteur préparé pour la course mais pour la victoire.



Le 14, Alienor de Godrel

Elle fait parfois des sur valeurs. C'est le moment.



Le 15, Uniflosa Bella

Elle est cette fois déferrée et confiée à Raffin. Pour une bonne place. Ma dernière minute.



Le 9, Anette du Mirel

Cela parait une course visée pour elle aussi. Elle tient la distance.



Le 8, Visconti

La drive de Nivard.



Le 7, Cere Josselyn

En fin de combinaison. Il revient bien.

Le bon favori

Les spectateurs assisteront à un match entre deux champions qui ne se sont jamais affrontés. Ce sont les deux favoris de de Bernard Glass, Cantin de l'éclair (le 5) et Traders (le 10). C'est une course un peu hétéroclite que ce quinté, avec des concurrents a priori surclassés et d'autres qui, parfois, peaufinent leur forme pour le meeting d'hiver. En conséquence, ces deux champions doivent lutter pour la victoire.