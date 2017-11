Quinté + : les favoris du Prix de la Ligue nationale de Cyclisme

publié le 10/11/2017 à 06:18

Seize chevaux seront à 20h15 à Vincennes pour le Prix de la Ligue nationale de Cyclisme (Prix Gemma). La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. C'est une course au féminin, avec un lot homogène où tout le monde part au même poteau des 2.850 m. C'est plutôt intéressant.



Le 3, BORCINA DE VIETTE

Cote entre 5 et 6/1. Elle est en forme, s'entend bien avec Matthieu Abrivard et surtout son avant-dernière course contre Blue Story a été très bonne. J'y crois.

Le 13, BELLE DE CERPI

Cote entre 8 et 10/1.

Ma dernière minute. Elle est courageuse, en forme et maniable.



Le 9, BUSINESS CLASS

Cote entre 9 et 10/1.

Elle vient de bien gagner, mais a eu depuis un problème de santé. Cela dit, elle est bien pour la famille Monclin. Une chance logique.



Le 14, BELLE KATIE

cote entre 7 et 9/1.

Une JMB préparée pour et qui est bien sûr déferrée.



Le 7, BEA DE BEAUVAL

Cote entre 12 et 14/1.

Elle est irrégulière, mais chuchotée.



Le 11, BAHIA SOMOLLI

Cote entre 12 et 13/1.

Son apprenti a fait l'accordéon avec elle dernièrement. Elle vaut mieux que cela.



Le 12, BAHAMAS QUICK

Cote entre 13 et 14/1.

Elle peut être fautive, mais c'est une Leblanc/Nivard. Donc méfiance.



Le 1, BOCA ECUS

Cote entre 11 et 12/1.

Attention. Je l'ai mise trop loin. Elle peut se révéler à ce niveau.

Le bon favori

Le 3, BORCINA DE VIETTE. Elle est régulière, en forme, bien entraînée et bien drivée. Sa dernière victoire a été acquise avec facilité et je la crois donc capable de récidiver dans cette deuxième épreuve de la soirée.