Quinté + : les favoris du Prix de la Comédie française

publié le 24/04/2017 à 06:45

La course du lundi 24 avril a lieu à l'hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix de la Comédie française sera donné à 13h47. Quelque 18 partants sont en lice sur une distance de 2.400 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 6, La Milva

Cote entre 12 et 13/1. Cela fait deux fois qu'elle est malheureuse. J'espère que son jockey sera plus inspiré car elle a la pointure

Le 11, Fils Prodigue

Cote entre 9 et 10/1. Il retrouve Hawwa qui vient de le devancer de peu dans de meilleures conditions. Mais j'ai un doute sur la distance.



Le 15, Grand Trianon

Cote entre 12 et 13/1. Après une rentrée effacée il peut mieux faire je crois.



Le 18, Multideal

Cote entre 23 et 26/1. Une note mais il monte de catégorie. À voir...



Le 2, Alençon

Cote entre 11 et 12/1. Il vient de décevoir mais retrouve une distance à sa convenance. On peut le racheter.



Le 3, Ozeville

Cote entre 13 et 14/1. Ma dernière minute. Elle dépend d'une écurie en forme mais fait sa rentrée. Un coup de poker.



Le 5, Hawwa

Cote entre 13 et 15/1. Elle vient de remporter son quinté et est pénalisée mais pas hors d'affaire comme.



Le 9, Mortree

Cote entre 14 et 15/1. Même chose que la précédente.

Le bon favori

Le 6, La Milva. elle était déjà dernière minute lors d'une récente tentative. Engluée dans le peloton, elle n'a jamais pu s'exprimer. Si son parcours est plus fluide, elle peut se racheter selon moi dans cette première épreuve de la journée.