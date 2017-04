Quinté + : la dernière minute du prix des Pays-de-la-Loire

publié le 23/04/2017 à 08:26

La course du dimanche 23 avril a lieu à l'hippodrome de Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix Kilt sera donné à 14h45. 16 partants sont en lice sur une distance de 2.100 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 7 : Quevillon

Cote entre 9 et 10/1. Son entourage a l'air confiant et il reste sur des sorties correctes. J'aime plutôt...

Le 11 : Pascasha d'or

Cote entre 7 et 8/1. Il est bien entraîné par Stephane Wattel pour lequel il a son avenir dans les handicaps.



Le 16 : Badeschda

Cote entre 17 et 18/1.

Elle préfère des pistes plus souples mais on ne peut rien lui reprocher d'autre pour l'instant



Le 13 : Ifiandra

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute pour son bon profil dans cette course et pour une tentative intéressante il y a quelques semaines.



Le 4 : Mujeeb

Cote entre 10 et 12/1. Sa dernière sorite est trop mauvaise. À reprendre. Les Freddy Head sont en forme.



Le 12 : Zain Gold

Cote entre 11 et 13/1. Une écurie redoutable mais il va aborder la distance pour la première fois. À Voir...



Le 6 : Golden Rajsa

Cote entre 14 et 16/1. Un outsider possible.



Le 15 : Zaverna

Cote entre 16 et 18/1. Elle vient d'être pénalisée au poids mais son entourage est confiant. Pour une surprise.

La dernière minute

Le 13, Ifiandra, cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute pour son bon profil dans cette course et pour une tentative intéressante il y a quelques semaines.