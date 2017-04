Quinté + : les favoris du prix du Casino Barrière Enghien-les-Bains

publié le 22/04/2017 à 07:36

La course du samedi 22 avril a lieu à l'hippodrome de Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix Kilt sera donné à 14h45. 15 partants sont en lice sur une distance de 2.150 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 3 : Attacus

Cote entre 4 et 5/1. Un Guarato/Raffin sérieux et bien engagé. La base.

Le 2 : Best Buissonay

Cote entre 6 et 7/1. Il reste sur sa victoire du GNT. Il est retrouvé et lui aussi s'élance en tête.



Le 10 : Pioneer Gar

Cote entre 1é et 14/1. Ma dernière minute. Il aurait pu être plus près la dernière fois. J'aime bien.



Le 9 : Olimpus Caf

Cote entre 8 et 10/1. Il vient de surprendre dans un bon lot à 90/1. Pour une confirmation.



Le 8 : Agora

Cote entre 12 et 14/1. Elle apprécie le parcours mais a tiré le 8 à l'extérieur. Donc pour une place.



Le 4 : Zonguldak

Cote entre 13 et 15/1. Il est lui bien loti avec le 4 mais il ne fait pas toutes ses courses. À voir.



Le 15 : Radieux (ITY)

Cote entre 14 et 16/1. Il est lui aussi irrégulier mais il fait bien Enghien. À son driver d'être inspiré.



Le 5 : Upman

Cote entre 15 et 16/1. Il surprend parfois. Affaire d'impression.

Le bon favori

Le 3, Attacus, cote entre 4 et 5/1. Un Guarato/Raffin sérieux et bien engagé. La base.