Quinté + : les favoris du Prix d'Aquitaine

publié le 02/04/2017 à 07:45

La course du dimanche 2 avril a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix d'Aquitaine sera donné vers 14h45. Quelque 16 partants sont en lice sur une distance de 2.500 mètres. Il en manque toujours un ! Dommage car le favori et la dernière minute se sont bien comportés hier. C'est un prix de série au galop avec des concurrents qui viennent d'un peu partout.



Le 13, Ronchois

Cote entre 8 et 10/1. Il vient d'effectuer une rentrée nécessaire et a progressé dessus d'après mes infos. À son poids c'est une chance.

Le 1, Holiday Winner

Cote entre 6 et 8/1. Elle a bien fait dans une des courses de référence et son entourage est confiant car il vise plus haut que les quintés.



Le 4, Ever After

Cote entre 7 et 8/1. Elle a le profil d'un bel outsider. Méfiance...



Le 9, Vol Petite

Cote entre 11 et 13/1. Je lui ai trouvé des lignes amusantes. Méfiance même pour une rentrée.



Le 12, Fastnet Squall

Cote entre 12 et 14/1. Cela ne sera que sa 6e tentative mais il a des moyens.



Le 2, La Milva

Cote entre 13 et 15/1. J'insiste avec elle qui était ma favorite précédemment. Elle n'a pas si mal couru. Ma dernière minute.



Le 5, Maize and Blue

Cote entre 15 et 16/1. Soumillon va le découvrir. Pour une place.



Le 11, Mortree

Cote entre 20 et 22/1. Antoine Hamelin conseille de la reprendre. Outsider spéculatif donc.

Le bon favori

