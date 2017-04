Quinté + : la dernière minute du Prix général de Rougemont

publié le 01/04/2017 à 08:57

La course du samedi 1er avril a lieu à l’hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix Général de Rougemont sera donné vers 14h45. Quelque 16 partants sont en lice sur une distance de 3.600 mètres.Une épreuve de haies avec la moitité des concurrents qui a disputé une course de référence il y a 20 jours. On peut prendre cette épreuve en base.



Le 1, Pyromane

Une cote entre 5 et 6/1. Le mieux classé de la course puisqu'il a terminé 2ème pour sa rentrée. C'est un très bon et la priorité de l'épreuve.

Le 3, Grand Départ

Une cote entre 6 et 7/1. Il a surpris en terminant 3ème ce jour-là, à belle cote. Pour une confirmation.



Le 4, San Pedro de Senam

Une cote entre 7 et 8/1. Le 4ème de la course, gêné par une faute tôt dans le parcours.



Le 16, Dona Lina

Une cote entre 20 et 22/1. Un coup de poker. Elle a le profil d'un bon outsider.



Le 6, Le Mans

Une cote entre 12 et 14/1. Il a déçu dans la course de référence mais est estimé. À revoir. Ma dernière minute.



Le 13, Tanagan

Une cote entre 17 et 20/1. Un autre Macaire qui progresse. Pour une place.



Le 5, Défi D'Oudairies

Une cote entre 10 et 12/1. On ne peut rien lui reprocher en fait sauf qu'il débute dans la catégorie.



Le 7, Bronx du Berlais

Une cote entre 13 et 15/1. Même chose que le précédent et je le crois meilleur en lourd.

La dernière minute

Le 6, Le Mans. Il est bien entraîné, et fait partie de ceux qui ont dévissé lors de la course de référence. C'était seulement sa deuxième tentative à Auteuil. Et je pense qu'elle est trop mauvaise pour être exacte. Cela dit c'est un attentiste, il aura peut être plus de mal à refaire du terrain sur les leaders, sur une piste beaucoup plus ferme que précédemment.