Quinté + : les favoris du Grand Handicap des Milers

publié le 30/09/2017 à 07:28

17 chevaux seront, à partir de 15h15, au départ du quinté de ce samedi 30 septembre à l’hippodrome Chantilly pour le Grand Handicap des Milers. La course se déroule sur une distance de 1.600 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, Snaad,

Cote entre 10 et 12/1. Il est chargé, certes, mais fait bien le parcours et je compte sur Grégory Benoist pour en tirer le meilleur.



Le 8, Lucky Team,

Cote entre 13 et 15/1. Il a tiré un numéro à l'extérieur mais il fait bien l'hippodrome, lui, et c'est un outsider possible.



Le 12, Donuts Reyor,

Cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. Ce gris est bien engagé ici, je crois.



Le 2, Nice To See You,

Cote entre 12 et 14/1. Un coup bien, un coup pas bien. À qui le tour ?



Le 13, Arvios,

Cote entre 6 et 7/1. Il ne compte que de bonnes courses dernièrement. S'il n'est pas trop fatigué il a encore une carte à jouer.



Le 4, London Protocol,

Cote entre 15 et 16/1. C'est la ligne du précédent et une possibilité pour une place.



Le 10, Saint Pois,

Cote entre 17 et 18/1. Il n'a pas de marge au poids mais est sérieux.



Le 17, Vedeux,

Cote entre 20 et 22/1. Il est rallongé mais il s'endurcit et peut surprendre dans un bon jour.