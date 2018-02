Quinté + : la dernière minute Prix du Chesnay

publié le 20/02/2018 à 06:19

Quinté du mardi 20 février 2018 à Vincennes : En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Chesnay. 3ème course. Départ vers 13h47. 18 partants. Un prix de série où ils sont 10 au 1er poteau et 8 au second sur 2.850 m. Il y a deux priorités et les autres.





Le 10 Bauloise Haufor : cote entre 3 et 4/1.

Une Bigeon bien engagée au 1er poteau et qui a déjà remporté trois courses cet hiver.

Le 17 Venosc de Minel : cote entre 4 et 5/1.

Il est peut-être meilleur que la jument mais lui rend 25 m.

Le 18 Venus de Bailly : cote entre 14 et 15/1.

Elle mérite des vacances. Le lot est un peu inférieur à ses dernières sorties. À voir.



Le 4 Ulysse Maria : cote entre 12 et 14/1.

Au 1er poteau c’est une chance normale.



Le 6 Verdi de Tillard : cote entre 13 et 15/1.

Un Guarato dont on peut se méfier.



Le 8 Uranium : cote entre 11 et 13/1.

Je n’y comprends rien mais on en parle encore.



Le 3 Vertiginous : cote entre 14 et 15/1.

On n’a pas vu son écurie cet hiver. Il parait honnête.

La dernière minute

Le 1 Agora du Goutier : cote entre 9 et 10/1.

Ma dernière minute. Elle ne gagne pas mais se place souvent et c’est Nivard.