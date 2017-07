Quinté + : la dernière minute du prix Normandie Qualité Tourisme

publié le 04/07/2017 à 06:27

La course du mardi 4 juillet a lieu à l’hippodrome de Clairefontaine. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix Normandie Qualité Tourisme sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 3.900 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 11 : Abaya du Mathan

Cote entre 7 et 8/1. Il débute dans les quintés mais parait bien engagé sur la foi de ses bonnes courses à condition et son écurie est en forme.

Le 8 : Fayas

Cote entre 6 et 7/1. Il parait redescendre un peu de catégorie. À lui d'en profiter.



Le 10 : Kaldou Euanas

Cote entre 9 et 10/1. Un Nicolle, donc méfiance car il a été préféré à d'autres engagés de la même écurie.



Le 13 : Duc de Guise

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est plutôt régulier et je crois qu'il va mieux apprécier ce parcours que celui d'Auteuil.



Le 15 : Maranjou

Cote entre 15 et 20/1. Je persiste avec lui. Il vaut mieux que ses dernières sorties.



Le 1 : Honneur au Roi

Cote entre 15 et 16/1. Il est très chargé mais peut se placer car il est assez bon.



Le 3 : Comeken

Cote entre 15 et 17/1. Il avait fait un festival sur cette piste l'an passé mais vient de décevoir à Auteuil. Affaire d'impression.



Le 4 : Ballerine d'Auteuil

Cote entre 20 et 22/1. Pour une petite surprise qui reste possible.

La dernière minute

