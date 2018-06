Quinté+ : la dernière minute du Prix Jean Victor à Auteuil

publié le 04/06/2018 à 06:57

Les courses ont lieu ce lundi 4 Juin à Auteuil. Tiercé-Quarté-Quinté+ dans le prix Jean Victor. 1ère course. Départ vers 13h47.16 partants. Un quinté de steeple intéressant avec des concurrents bien connus et 5/6 bonnes priorités. Je suis confiant.



Accentus n° 3 : cote entre 6 et 7/1.

Sans doute le favori de la course. Il est irréprochable.

Aragorn D’Alalia n° 13 : cote entre 9 et 10/1.

Il vient de se réveiller après avoir déçu . Pour une confirmation .

Roxinela n° 1 : cote entre 11 et 12/1.

Elle fait toutes ses courses mais est un peu chargée, me semble-il, pour la victoire.



Celtino n° 5 : cote entre 12 et 13/1.

Lui aussi arrive dans la course avec une certaine fraîcheur. Bon outsider.



Cobra de Larre n° 2 : cote entre 16 et 17/1.

Il vient après mes préférés mais il a le droit de terminer 5ème.



Ubac des places n° 12 : cote entre 16 et 17/1.

Un nouveau venu à ce niveau mais il est en forme.

La dernière minute du jour

Pichelot n° 8 : cote entre 9 et 10/1.

Ma dernière minute. Il a fait presque jeu égal avec mes 2 favoris et les retrouve avec de la fraîcheur.