Quinté + : la dernière minute du Prix du Roussillon

01/07/2017

La course du samedi 1er juillet a lieu à l’hippodrome de Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix du Roussilon sera donné à 15h15. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.150 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 8 : Sir Rarzeputz

Cote entre 4 et 5/1. Il débute sur la piste après un coup d'essai victorieux à Vincennes. Björn Goop est confiant car ce Suédois adore les pistes plates. La base.

Le 10 : Mind Your Face

Cote entre 8 et 9/1. C'est la ligne de mon favori. Il vient d'être malheureux contre lui mais cette fois c'est Franck Nivard. Méfiance.



Le 16 : Ungaro d'Eva

Cote entre 13 et 15/1. La drive d'Éric Raffin, qui va le découvrir, mais il est fautif.



Le 13 : Diamond

Cote entre 11 et 13/1. Il a des performances, mais son entourage ne le voit que pour une petite place. Affaire d'impression.



Le 9 : Regio

Cote entre 15 et 16/1. Il n'est pas bien engagé et demeure ferré. À voir.



Le 5 : Vivaldi d'Amboise

Cote entre 11 et 12/1. Il s'entend bien avec Matthieu Abrivard, qui peut le réveiller.



Le 1 : Auch

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est, lui, superbement engagé, à 500 euros de la qualification et, tiens, déferré, ce qui n'était pas le cas dernièrement.



Le 12 : Azur Somolli

Cote entre 16 et 17/1. Il n'y a rien à dire s'il termine 5ème, comme d'autres.

La dernière minute

