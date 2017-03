Quinté + : la dernière minute du prix du Languedoc du 28 mars 2017

publié le 28/03/2017 à 06:27

La course du mardi 28 mars aura lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Montant de la tirelire : 1 million d’euros. Le départ de la course du prix du Languedoc sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.100 mètres.





Le 3, Orfeas

Cote entre 7 et 8/1.

Après une rentrée nécessaire, il trouve de bonnes conditions, cette fois, pour participer à l'arrivée.

Le 15, Hawwa

Cote entre 10 et 12/1.

Elle vient d'être malheureuse dans une course similaire. Elle peut se racheter.



Le 18, Komodo

Cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute. Lui vient d'étonner dans le quinté de référence. Pour une confirmation attendue.



Le 10, Fils prodigue

Cote entre 11 et 14/1.

Le tandem Graffard/Boudot et un concurrent qui progresse.



Le 13, Mashkoor

Cote entre 12 et 14/1.

Une écurie qui sait réveiller ses chevaux dans les quintés.



Le 12, Candy Real

Cote entre 12 et 14/1.

Un bon outsider car il va devant et a tiré un bon numéro. Attention.



Le 1, Deitee

Cote entre 15 et 16/1.

Elle aurait préféré plus lourd. À voir.



Le 17, Diabolo James

Cote entre 22 et 24/1.

Pour son numéro 1 à la corde.

La dernière minute

Il dépend d'une écurie redoutable dans ce genre d'épreuves. Il est régulier, a un bon numéro de corde et un jockey qui le connaît bien maintenant. Il devrait donc logiquement bien se comporter dans cette troisième épreuve.