Quinté + : la dernière minute du Prix du Béarn

publié le 02/07/2017 à 09:12

La course du dimanche 2 juillet a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix du Béarn sera donné à 15h15. 18 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 12 : Rakhsh

Le 18 : Skiperia



Le 13 : Xotic



Le 14 : Rominou



Le 9 : Gaetano Donizetti



Le 8 : Millfield



Le 3 : Nice to see you



Le 16 : Moonlight Gambler

La dernière minute

Le 14, Rominou, est un cas à part. Il a été castré l'hiver dernier. Il a couru trois fois cette année et la dernière fois, c'était une réussite, puisqu'il s'était imposé à moindre niveau dans une deuxième épreuve de handicap.