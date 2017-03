Quinté + : la dernière minute du Prix de Sedan

publié le 01/03/2017 à 06:41

La course du mercredi 1er mars a lieu à l'hippodrome d'Enghien. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix de Sedan sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.150 mètres.



Le 13, Afghan Barbes

Le 7, Pike River

Le 8, Bazir Dimanche

Le 2, King of the World

Le 15, Queasy

Le 5, Auch

Le 4, Uranie du Glay

Le 1, Une de Villetot

La dernière minute

Le 4, Uranie du Glay. Elle fait figure d'outsider, elle se montre très appliquée dans le sud-est de la France où elle s'entraîne, et elle s'élance du couloir numéro 4, le meilleur possible.