Quinté + : la dernière minute du prix de Munich

publié le 11/02/2017 à 08:29

La course a lieu le 11 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 15 partants sont prévus sur une distance de 2.100 mètres, pour un départ de course à 15h15.



Le 6, Ustie Haufor

Le 1, Beau Gamin

Le 4, Akido

Le 14, Orient Horse

Le 10, Sauveur

Le 13, Nuage en ciel

Le 3, Arazi Boko

Le 7, Tropic du Hêtre

La dernière minute

Le 4, Akido.