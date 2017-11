Quinté + : la dernière minute du Prix de Soulac

publié le 02/11/2017 à 06:37

18 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce mercredi à l’hippodrome de Vincennes, pour le Prix de Soulac. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Le montant de la tirelire est d'un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 17 : Aufor de Mire

Cote entre 3 et 4/1. La bonne priorité car il est sur son meilleur parcours et bien engagé.

Le 13 : Valea Mip

Cote entre 10 et 11/1. Elle est transformée depuis son arrivée chez Guarato, mais elle préfère les parcours à droite. À voir.



Le 11 : Avrik de Guez

Cote entre 8 et 10/1. Il retrouve JMB avec lequel il court toujours bien.



Le 4 : Athos de Volos

Cote entre 12 et 13/1. Là, c'est Matthieu Abrivard qui le connait bien. Une chance logique.



Le 6 : Arius du Douet

Cote entre 10 et 11/1. Un Nivard bien connu. Tout se jouera au départ mais c'est sa catégorie.



Le 18 : Arthuros Boy

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. C'est le plus riche et il est déferré bien sûr mais je ne le vois que placé.



Le 14 : Aero King

Cote entre 17 et 20/1. Il peut surprendre. Méfiance.



Le 8 : Astral Viretaute

Cote entre 9 et 10/1. Lui s'entend bien avec David Thomain.

La dernière minute

Le 18, Arthuros Boy, cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. C'est le plus riche et il est déferré bien sûr mais je ne le vois que placé.