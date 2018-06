Quinté + : la dernière minute du Prix Bertrand Deloison

publié le 24/06/2018 à 07:15

18 partants s'élanceront, à 16h10, au départ du Prix Bertrand Deloison ce dimanche 24 juin à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 12 : Unbridled Charm

cote entre 7 et 8/1. Il est dans une belle dynamique restant sur 2 beaux succès. Comme beaucoup , à 25, ce sera une question de parcours.

Le 17 : Une Serenade

cote entre 7 et 8/1. Elle aussi est très régulière. C’est une finisseuse, donc tout va dépendre de l’endroit ou elle sera à l’entrée de la ligne d’arrivée.

Le 15 : Bugsy Malone

cote entre 5 et 6/1. Ma dernière minute logique car d’une part il a la qualité pour s’imposer et d’autre part son entraîneur a refusé plusieurs engagements pour celui-ci.



Le 1 : Caprice du Lupin

cote entre 7 et 8/1. La meilleure chance du 1er poteau qui va devoir supporter le poids de la course. Il peut aller loin ou se faire rattraper à la fin hélas.



Le 5 : Classic Way

Il fait toutes ses courses et c’est un bon placé possible.



Le 13 : Tony Gio

Il déçoit finalement mais je compte sur le changement de drive, c’est Thomain cette fois.



Le 2 : Charmeuse Royale

Un outsider car elle rentre mais je me méfie d’Abrivard.





