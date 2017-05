Quinté + : les favoris du prix Leo

publié le 12/05/2017 à 06:41

La course du vendredi 12 mai a lieu à l’hippodrome de Paris Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix du Handicap de Bordeaux sera donné à 20h15. 14 partants sont en lice, sur une distance de 2.100 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 10, Agrippa Mesloise

Cote entre 6 et 7/1.

Elle s'élance derrière mais est en pleine forme tout comme son driver à qui tout réussit : David Thomain.

Le 9, Ah Quel Micha

Cote entre 8 et 9/1.

Il tourne autour du pot. Sa place est encore à l'arrivée.



Le 15, Speed Delicious

Cote entre 6 et 8/1.

Il rentre mais est déferré et drivé par Nivard . Méfiance...



Le 7, Violet

Cote entre 11 et 13/1.

C'est sa catégorie mais son entourage craint les voyages entre la Hollande et la France. Affaire d'impression.



Le 14, Ardente du Clos

Cote entre 9 et 10/1.

Ma dernière minute. Je l'apprécie même si elle n'est pas toujours heureuse dans un parcours. À Matthieu Abrivard de jouer.



Le 2, Uranie du Glay

Cote entre 14 et 15/1.

Je ne sais que penser de sa dernière course . là aussi, à voir...



Le 3, Tsunami

Cote entre 20 et 22/1.

Un outsider mais attention il revient un peu en forme et a déjà bien fait dans cette catégorie dans le passé.



Le 1, Viking Dream

Cote entre 15 et 17/1.

Il n'est pas déferré mais en bonne condition. Pour une place.

Le bon favori

Le 10, Agrippa Mesloise



Cote entre 6 et 7/1. Elle a déjà remporté deux courses cette année, dont la dernière lors de sa plus récente tentative. Elle s'entend bien avec David Thomain et a donc largement sa place à l'arrivée selon moi dans cette deuxième épreuve de la soirée.