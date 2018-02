Quinté + : la dernière minute du Handicap de Marseille-Borély

publié le 26/02/2018 à 07:08

16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Handicap de Marseille-Borely, lundi 26 février à l'hippodrome de Marseille-Borély. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Un prix de série au galop ou tout est possible, hélas. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6 : Dark Dream

Cote entre 6 et 7/1. Il vient d’être malheureux à Cagnes-sur-Mer récemment et doit impérativement être repris.

Le 7 : Gourel

Cote entre 8 et 9/1. Un galopeur sérieux qui n’a contre lui que de faire sa rentrée.

Le 1 : Tree Of Grace

Cote entre 10 et 12/1. Il est très chargé mais très sérieux également. À ne pas négliger.



Le 5 : Magnentius

Cote entre 7 et 9/1. Il vient de faire l’arrivée d’une épreuve similaire. Chance logique.



Le 3 : See The Sun

Cote entre 14 et 15/1. Je l’aime bien et il n’est pas si mauvais. Bon outsider.



Le 4 : Miss Mome



Cote entre 12 et 14/1. Une écurie adroite, mais un mauvais numéro de corde.



Le 13 : Ajmany



Cote entre 10 et 12/1. Une chance logique encore.



Le 16 : Its All Class



Cote entre 11 et 13/1. Finalement ma dernière minute. Il a remporté cette épreuve il y a 3 ans et est en forme avec un petit poids.

