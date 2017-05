Quinté + : la dernière minute du Handicap de Bordeaux

publié le 09/05/2017 à 06:35

La course du mardi 9 mai a lieu à l’hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix du Handicap de Bordeaux sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.900 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 13, Good Deal

Cote entre 8 et 10/1. Il est sérieux, régulier et bien entraîné. Je lui vois donc une bonne chance, même s'il débute sur la piste.

Le 4, Senor Charly

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est en forme et retrouve sa meilleure distance. J'aime bien.



Le 1, Kendemai

Cote entre 8 et 9/1. Le bon galopeur du lot mais qui est chargé par la force des choses.



Le 3, De Bon Aloi

Cote entre 8 et 9/1. Un habitué des quintés mais qui n'est peut être pas encore à 100%. C'est sa 2ème course de l'année.



Le 7, Good Smash

Cote entre 14 et 16/1. Le second Pardon, avec ma dernière minute. Il peut se placer lui aussi.



Le 8, Mixer Swing

Cote entre 8 et 10/1. On en parle en bien. Méfiance.



Le 11, Djoko

Cote entre 12 et 14/1. Comme son homonyme de la balle jaune, il est en baisse de régime. Mais c'est Benoist.



Le 14, Mongolia

Cote entre 19 et 22/1. Un outsider valable si elle est dans un bon jour.

La dernière minute

Le 4, Senor Charly

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est en forme et retrouve sa meilleure distance. J'aime bien.