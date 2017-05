Quinté + : la dernière minute du Grand Steeple-Chase de Paris

publié le 21/05/2017 à 08:23

La course du dimanche 21 mai a lieu à l’hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire exceptionnelle est de 5 millions d’euros. Le départ de la course du Grand Steeple-Chase de Paris sera donné vers 16 heures 10. Quelque 15 partants sont en lice, sur une distance de 6.000 mètres. C'est ouvert et il y a quelque 23 obstacles à franchir. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, So French

Cote entre 3 et 4/1. Le tenant du titre entraîné par Guillaume Macaire. Il est invaincu cette année et peut le rester.

Le 15, Perfect Impulse

Cote entre 4 et 6/1. Une jument de cinq ans très douée car elle a remporté les deux préparatoires. Elle bénéficie de quatre kilos d'avantage sur So French mais son entraîneur a longtemps hésité avant de courir.



Le 5, Mali Borgia

Cote entre 10 et 12/1. Lui reste sur trois succès et est piloté par David Cottin. Une des deux dernières minutes.



Le 11, Carriacou

Cote entre 9 et 10/1. Il ne cesse de progresser mais va découvrir la distance pour la 1re fois.



Le 13, Paulougas

Cote entre 13 et 15/1. Il est barré pour le succès mais je me méfie de Dominique Bressou très adroit. L'autre dernière minute.



Le 3, Mon Nickson

Cote entre 21 et 24/1. L'allongement de la distance va l'avantager. Il peut surprendre.



Le 8, Saint Pistol

Cote entre 18 et 20/1. Il reste irrégulier. Dans un bon jour.



Le 2, Shannon Rock

Cote entre 12 et 14/1. Il a déjà fait quatre fois l'arrivée de cette course. Bravo à lui. Mais le poids des ans...

Les dernières minutes

Il y en a deux ce dimanche : le 5, Mali Borgia, et le 13, Paulougas. J'apprécie l'entourage du premier. Il est courageux mais il aurait sans doute préféré un terrain un peu plus lourd. Le second est un super sauteur, mais pour qui la distance pourrait aussi poser un certain problème. Cependant, il est confiant.