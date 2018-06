Quinté + : la dernière minute du Grand Prix Synergie

publié le 12/06/2018 à 06:35

16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Grand Prix Synergie ce mardi 12 juin à l’hippodrome de Nantes. La course se déroule sur une distance de 1.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le N°14, TULIPA ROSA

Le N°7, MIA WALLACE

Le N°8, MOONWALK STEP

Le N°1, SAINT POIS

Le N°6, CALAF

Le N°9, HIGH DREAM

Le N°5, KERAVNOS

Le N°11, BETTER ON SUNDAY

La dernière minute

Le N°9, HIGH DREAM. Cote entre 12 et 14/1. Ma dernière minute finalement mais pour une place car il ne gagne jamais. Cela dit il a une marge de progression devant lui.