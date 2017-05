publié le 31/05/2017 à 06:40

La course du mercredi 31 mai a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Grand Handicap de l'hippodrome des Princes de Condé sera donné à 13h47. 14 partants sont en lice, sur une distance de 2.000 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 13, Fils Prodigue

Cote entre 7 et 8/1. Il tourne autour du pot mais monte un peu de catégorie quand même. À Alexis Badel de jouer à ce poids.

Le 9, Orfeas

Cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute car il vient d'être malheureux dans une course similaire. Le faible nombre de partants va l'avantager. J'y crois.



Le 3, Vilaro

Cote entre 10 et 12/1. Il vient, lui, de remporter son événement et est pénalisé mais pas hors course.



Le 5, Star Sun

Cote entre 6 et 7/1. Une rente, sauf la dernière fois. Pour une réhabilitation lui aussi.



Le 2, Gianyar

Cote entre 13 et 15/1. Attention, bon outsider. Il n'a pas eu, lui aussi, une course heureuse la dernière fois.



Le 7, Chill Wind

Cote entre 14 et 16/1. Il reste irrégulier. Dans un bon jour...



Le 12, Octoking

Cote entre 15 et 16/1. Il monte de catégorie mais est en forme.



Le 4, Nice To See You

Cote entre 10 et 12/1. Avec Soumillon, mais il manque de réussite dans les quintés.

