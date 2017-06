Quinté + : la dernière minute de la 6e étape du Grand National du trot

publié le 07/06/2017 à 06:37

La course du mercredi 7 juin a lieu à l’hippodrome de Laval. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la 6e étape du Grand National du trot Paris-Turf sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.875 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6, Baxter du Klau

Cote entre 3 et 4/1. Il est en forme, bien engagé et bien drivé. Sans incident...

Le 4, Baladin Hongrois

Cote entre 8 et 9/1. Un bon élément qui court peu mais toujours à bon escient. Il devrait encore bien se comporter.



Le 18, Virgious du Maza

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il vient de se réveiller en l'emportant à 130/1 ! Il est bien engagé et j'en espère une confirmation.



Le 16, Bugsy Malone

Cote entre 5 et 6/1. On le connait, il est doué et peut l'emporter en restant sage. Mais il vient d'être disqualifié à trois reprises !



Le 7, Violine Mourotaise

Cote entre 12 et 14/1. Elle est intermittente mais s'entend bien avec David Thomain.



Le 8, Arthuro Boy

Cote entre 11 et 13/1. Il est barré pour la victoire mais peut finir parmi les 5.



Le 9, Valse Mika

Cote entre 16 et 17/1. Son entourage pense qu'elle peut manquer mais elle est déferrée. À voir.



Le 14, Universal Rider

Cote entre 18 et 20/1. Il est difficile à suivre mais quand je l'oublie il fait l'arrivée. Affaire d'impression.

