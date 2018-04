publié le 21/04/2018 à 06:51

C'est une course de trot de 2.150 mètres qui sert de support au quinté du samedi 21 avril à l'hippodrome d'Enghien-les-Bains. Le départ aura lieu à 15h35. Une course avec 16 chevaux partants. Un quinté de trot intéressant avec selon moi deux bonnes bases et de multiples possibilités ensuite. Ils sont 8 en première ligne derrière l’autostart et les 8 autres derrière.





Le 15 : Diamond

Cote entre 4 et 5/1.

Il est en grande condition et s’entend parfaitement avec Matthieu Abrivard. Il peut l’emporter de nouveau, même en seconde ligne.

Le 1 : Auch

Cote entre 3 et 4/1.

Une autre priorité qui mérite une victoire qui le fuit depuis deux ans. Mais c’est sa catégorie et il part en tête.

Le 12 : Bonne Copine

Cote entre 17 et 18/1.

Un coup de poker. Je fais le pari que la ligne droite va lui permettre de bien finir.



Le 5 : Voeland

Cote entre 11 et 12/1.

Vu son numéro, il va sans doute mener et peut conserver un accessit.



Le 10 : Lover Face

Cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute. C’est la ligne de mon favori. Il est irrégulier mais c’était bien la dernière fois et il a Nivard au sulky.



Le 2 : Totto Del Ronco

Cote entre 9 et 10/1.

Une très bonne chance théorique, bien sûr, mais son driver doit nous rassurer car il n’a pas une bonne réussite chez nous (c’est un Italien).



Le 8 : Ustang Ludois



Cote entre 16 et 17/1.

Il est aussi irrégulier mais associé à l’homme d’Enghien, Pierre Vercruysse. Méfiance.



Le 7 : Black Atout

Cote entre 13 et 15/1.

Encore un trotteur compliqué. Dans un bon jour ?

