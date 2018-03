Prix Huberta - 29/04 : les favoris de Jérôme Bernardet

publié le 29/04/2016 à 06:24

Le 14 : Anzi des Liards

Le 13 : Vivaldo Bello

Le 3 : Auzio du Caux

Le 2 : Apollo de Souvigne

Le 1 : Ara d'Ostal

Le 8 : Alik Julry

Le 10 : Accordéon

Le 7 : Very Nice Kiss

Le bon favori

Le 14, Anzi des Liards, cote entre 2 et 3/1. Il n’est présenté qu’à bon escient par David Bekaert et collectionne les bons résultats. S’il s’était surtout distingué dans le Sud Est, sa région, en fin d’année, il s’est illustré à Vincennes à trois reprises, en autant de tentatives, depuis début 2016, sur ce parcours et dans de bons lots.