REPLAY - Retrouvez les favoris de Dominique Cordier pour le quinté du 6 janvier à Deauville.

par Dominique Cordier publié le 06/01/2017 à 06:17

Le 9, Sans Peur

Le 11, Jasmiralda

Le 10, Zlatan in Paris

Le 1, Menardais

Le 7, Lucky Team

Le 12, Indian Walk

Le 5, New Frosty

Le 8, Happy Cause

Le bon favori

Le 9, Sans Peur. Elle s'aligne pour la 9e fois dans cette catégorie et a réussi à se placer à six reprises. La distance de ce quinté est celle où elle se montre le plus performant actuellement, elle ne devrait pas décevoir.