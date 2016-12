REPLAY - Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le quinté du 28 décembre à Cagnes-sur-Mer.

par Bernard Glass publié le 28/12/2016 à 07:37

Le 11, Flight Zero

Le 14, Val de Saane

Le 9, Malak el Hawa

Le 12, Vapalo

Le 13, Hallssio

Le 3, Victor Harbor

Le 5, Quitte et Passe

Le 1, News Reel

Le bon favori

Le 11, Flight Zero. Il a terminé second de la course de référence, battu de peu il y a quinze jours. Il retrouve le même parcours et il est bien engagé. C’est mon favori.