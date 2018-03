Prix de la Muance - 31/08 : la dernière minute de Bernard Glass

publié le 31/08/2016 à 06:39

Le 17 : Against Rules

Le 3 : Aimless Lady

Le 1 : Running Waters

Le 4 : Alleaza

Le 6 : Barbara

Le 11 : Étoile Esina

Le 13 : Sans Peur

Le 5 : Fifty Gold

Le bon favori

Le 17, Against Rules, cote entre 10 et 12/1. J'aime beaucoup cette jument sérieuse et en progrès. Elle vient de prouver qu'elle a la valeur quinté et est bien placée au poids. Malheureusement, elle a tiré un numéro à l'extérieur dans les boites, comme sa compagne d'entrainement qui est ma dernière minute. Bon, on va voir.