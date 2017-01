REPLAY - Retrouvez la dernière minute de Bernard Glass pour le quinté du 7 janvier à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 07/01/2017 à 08:34

Le 2, Uhendo Rivellière

Le 6, Une de Villetot

Le 10, Ugolinviel

Le 8, Vasco de Graux

Le 5, Utelo de Carentone

Le 7, Ugo des Jacquots

Le 11, Vivaldi d’Amboise

Le 12, Un nuage de Betton

La dernière minute

Le 6, Une de Villetot. Cote entre 9 et 10/1. Elle est en regain de forme, elle aussi, et fiable dans un parcours. Même si elle préfère plus long, je lui vois une chance de se placer.