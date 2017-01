REPLAY - Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le quinté du 8 janvier à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 08/01/2017 à 07:41

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le 9, Call me Keeper

Le 6, Arazi Boko

Le 2, Sugar Rey

Le 8, Beau Gamin

Le 11, Orient Horse

Le 13, Ustie Haufor

Le 3, Tropic du Hêtre

Le 14, Sauveur

Le bon favori

Le 9, Call me Keeper. Cote entre 4 et 6/1. Certes il reste sur deux contre-performances mais il descend un peu de catégorie et même à l'extérieur il peut s'imposer avec un bon parcours.