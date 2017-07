On refait les courses du 29 juillet 2017

publié le 29/07/2017 à 20:53

Pour le Prix de la Bourse à l'hippodrome d'Enghien ce samedi 29 juillet, Django Riff a remis l'église au centre du village en devançant l'étoile montante de la génération des quatre ans, à savoir Dreammoko. Django Riff s'est imposé en 1,10 le dernier kilomètre. Il a dominé le grand dominateur et favori Dreammoko. Ils se retrouveront le 7 août dans cette même piste dans le Prix de Genève. Ce sera un exercice différent, 2.875 mètres, aujourd'hui on était sur 2.150 mètres Auto-Start.

Enable s'impose aux King George V Elizabeth Stakes

À quelques centaine de kilomètres de là à Ascot en Angleterre avaient lieu les King George VI Elizabeth Stakes où l'on a vu Enable gagner. Elle sera l'une des grandes favorites du prix de l'Arc de Triomphe. Enable est la première pouliche à enchaîner victorieusement les Ox à Epsom et les King George. Première confrontation réussie contre ses aînées, elle a été impressionnante. Les bookmakers l'ont installé favorite à 2 contre 1 dans le Prix de l'Arc de Triomphe.

Rominou capable de rentrer dans la combinaison gagnante du Quinté

Demain, dimanche 30 juillet, premier meeting du mois d'août à Deauville. C'est le Grand handicap des collectivités, une épreuve assez difficile avec des chevaux de quatre ans et plus. Ils sont 16 au départ sur la distance de 1.900 mètres. Le grand favori est Nice To See You mais il y a également Rominou le numéro 13. Le cheval a gagné deux courses sur la PSF. Deux tentatives sur les Handicaps Quinté. Il a terminé deux fois septième. Il est capable d'entrer dans la combinaison gagnante de ce quinté.