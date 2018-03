publié le 11/03/2018 à 08:43

Et de deux pour Marie Bochet ! La porte-drapeau de la délégation française (qui skie avec une prothèse au bras gauche) domine littéralement sa discipline. Aprèsson titre paralympique en descente samedi 10 mars, la skieuse de 24 ans a récidivé en décrochant la première place lors du Super-G ce dimanche 11 mars.



Avec un chrono de 1'32''83, Marie Bochet a devancé l'Allemande Andrea Roithfuss (+0''27) et la Canadienne Alana Ramsay (+2''37).

C'est le sixième titre de la carrière de l'athlète française qui avait décroché pas moins de quatre médailles d'or lors des Jeux paralympiques de Sotchi en 2014. La skieuse de Chambéry fait office d'immense favorite dans la catégorie debout, elle qui avait, sans discontinuer, tout raflé en Coupe du monde et aux Mondiaux depuis l'édition russe des Paralympiques.

Benjamin Daviet se couvre d'or

La veille, la France avait remporté sa deuxième médaille d'or. Le biathlète Benjamin Daviet (28 ans), déjà en bronze à Sotchi avec le relais, a signé une performance de choix sur le 7,5 km (catégorie debout).



Enfin, le jeune Arthur Bauchet, le benjamin de l'équipe âgé de seulement 17 ans, a terminé en argent en descente (catégorie debout) pour sa première course paralympique, derrière le Suisse Markus Salcher.



À Pyeongchang, l'équipe de France, composée de 12 athlètes et 3 guides, a pour but d'au moins égaler son résultat de Sotchi où elle avait terminé 5e au tableau des médailles (5 or, 3 argent, 4 bronze).