publié le 09/03/2018 à 08:03

Un peu moins de deux semaines après la fin des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques débutent vendredi 9 mars à Pyeongchang. La skieuse Marie Bochet, née avec une malformation à l'avant-bras gauche, est le porte drapeau de la délégation française et mènera ainsi l'équipe de 15 sportifs français durant ces jeux qui se dérouleront jusqu'au 18 mars.



Quadruplement médaillée or lors des Jeux Paralympiques de Sotchi, la française avoue être impatiente de "rentrer enfin dans ces jeux" après s'être préparée durant quatre ans. Elle participera en tant que skieuse dans la catégorie debout en alpin. A 24 ans, elle est numéro 1 mondiale au classement général mais possède également 15 titres de championne du monde et 78 victoires en Coupe du monde. Toutefois, elle souhaite avant tout prendre "du plaisir durant ces jeux".

Faire connaître le handisport

Marie Bochet compte également sur ces jeux pour faire davantage connaître le handisport. "Il y a de plus en plus d'intérêt qui est porté au handisport, il y a de plus en plus d'aide, de plus en plus de partenaires aussi qui viennent aider les jeunes". Et d'ajouter : "Il y a du beau sport à regarder avant de voir le handicap d'une personne".