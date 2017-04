Copie de Quinté + : la dernière minute du Prix Chantilly capitale du cheval

publié le 03/04/2017 à 06:41

La course du lundi 3 avril a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix d'Aquitaine sera donné vers 13h47. Quelque 17 partants sont en lice sur une distance de 1.600 mètres. Sur la piste, des 3 ans venus de tous les horizons. Cela promet des surprises surtout sur 1.600 mètres seulement. Les pronostics de Bernard Glass



Le 16 : Midnight Watch

Cote entre 13 et 15/1. Une Rouget difficile à situer comme d'autres. Elle a tiré le 12 à la corde toujours à l'arrivée de cette épreuve, alors pourquoi pas elle ?

Le 12 : Roc Angel

Cote entre 7 et 8/1.Il parait lui très sérieux et il risque de mener.



Le 7 : Sugar Baby

Cote entre 20 et 22/1. Elle rentre et n'a pas de marge au poids. Mais je me méfie de son entourage.



Le 11 : Agami

Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute pour voir. Mikel Delzangles me semble arriver en forme et son avant dernière tentative est bonne.



Le 3 : Argentic

Cote entre 9 et 10/1. Il vient de gagner sur ce parcours mais est pénalisé au poids. Cela dit c'est du sérieux.



Le 13 : Lodi

Cote entre 14 et 15/1. Il a une performance à Cagnes-sur-Mer qui attire l'œil et c'est Benoist.



Le 4 : Streets of Rio

Cote entre 12 et 14/1. Un Pantall assez bien placé au poids.



Le 2 : Quandreviendrastu

Cote entre 14 et 16/1. Elle aussi est en forme et aime mener. C'est un avantage sur ce parcours. Mais elle a du poids à porter.

La dernière minute

