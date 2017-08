publié le 03/08/2017 à 16:57

Qui n'a jamais rêvé d'un week-end de détente dans un spa aux décors somptueux?



Afin de commencer ce début d'année en douceur, le Club RTL vous propose de remporter un coffret Wonderbox "Week-end rêve de spa" valable pour deux personnes. Pas moins de 605 séjours vous sont proposés dans toute la France, mais également dans des pays étrangers tels que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Maroc, le Portugal et dans la principauté d'Andorre.

Pour ce qui est de l'établissement, vous aurez le choix entre des hôtels 4* et 5*, des châteaux ou encore des manoirs de caractère. La prestation comprend 1 nuit avec soin et petit déjeuner ou 2 nuits avec accès à l'espace détente et petits déjeuners valable pour 2 personnes.



Pour profiter de cette escapade, rien de plus simple, il vous suffit de participer à notre tirage au sort. L'un d'entre vous aura la chance de remporter le coffret cadeau. A vous de jouer !