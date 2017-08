Caroline Diament se transforme en Michel Fugain dans le Grand Quiz !

publié le 11/08/2017 à 13:24

Ce matin, le Grand Quiz de l’Été démarre en trombe ! Bruno Guillon et Caroline Diament ont décidé de faire jouer nos collègues de la rédaction de RTL. Ils ont, comme chaque candidat, 1 minute pour répondre au maximum de questions du quiz. Découvrez le résultat dans le replay ! Place maintenant à Aurélie, qui va déterminer le score à battre pour cette première heure. "Le ballet" de Céline Dion vient encourager notre candidate. Aurélie totalise 8 points. Partons ensuite pour le Sud écouter le doux bruit des grillons avec Bernard. Entre ses deux petits-enfants et le club de pétanque, notre candidat n'a pas le temps de s'ennuyer ! Gwendoline ferme la manche. Aurélie garde toutefois la tête durant le jeu, elle remporte alors un séjour au parc Disneyland Paris® !



Pour la deuxième heure, direction le restaurant d'Éric ! Un chef accompli car, pendant 15 ans, il tenait son établissement en Angleterre ! C'est dans une ambiance jazzy, qu'Éric totalise 7 points. Claire arrive ensuite, prête à dépasser ce score redoutable. Mais avant, un peu de poésie puisque la candidate aime, pendant son temps libre, écrire quelques proses. Bruno Guillon s'essaie alors à l'exercice, tel Charles Baudelaire, auprès de Caroline Diament. Un pur moment de passion ! C'est maintenant au tour de Joachim. Et si comme lui, l'œnologie vous intéresse, Joachim nous délivre quelques bons plans pour étendre ses connaissances. Après les titres de Claudio Capéo et de M., Joachim est enfin prêt à passer sous le feu des questions ! Avec un score de 9 points, il se place en haut du podium ! Accueillons enfin Christophe. La question "quel chanteur a initié le "Big bazar"?", la réponse Michel Fugain inspire Caroline Diament ! Elle nous livre une imitation (presque) parfaite de l'artiste ! Joachim conserve le plus haut score. Il gagne donc un week-end, déjeuners compris, dans les deux parcs Disneyland Paris® !

Les animateurs, presque au complet !

Des lots incroyables à remporter tout l'été !

Montez à bord de la nouvelle attraction "Star Tours" !

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.