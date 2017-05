24 Heures du Mans : Remportez votre pass VIP !

publié le 15/05/2017 à 15:44

N'avez-vous jamais rêvé d'accéder au plus proche de l'effervescence des teams et des voitures de la mythique course des 24 Heures du Mans ? Le Club RTL vous propose de remporter votre pass Pitwalk !



Le pass vous permettra d'avoir un accès privilégié et permanent aux Paddocks ainsi qu’un accès temporaire à la Pit lane. Vous aurez également la possibilité d'accéder à l'Enceinte Générale et aux virages de Mulsanne et Arnage et de bénéficier pour la première fois, d'un accès gratuit au Musée des 24 Heures-Circuit de la Sarthe pendant la semaine de la course.

Le Club RTL vous propose de participer à un tirage au sort. L'un d'entre vous gagnera deux pass Pitwalk pour assister aux 24 Heures du Mans avec la personne de son choix. A vous de jouer !