Le passé ne s'efface jamais. Adélaïde Bon publie un livre bouleversant, terrifiant, baptisé La Petite fille sur la banquise. Cette petite fille, c'est elle, qui a été violée à l'âge de neuf ans. Plus de vingt ans, son histoire et son traumatisme remontent à la surface. "Le temps d'un viol, le monsieur de l'escalier s'est immiscé dans les replis de mon cerveau, il a laissé sa haine et sa perversité macérer dans l'antichambre de ma mémoire", écrit-elle dans son ouvrage.



Jusqu'à l'arrestation de son violeur, en 2012, Adélaïde Bon a été dans un état de stress post-traumatique. "Même jusqu'à il y a peu, parce qu'entre l'arrestation de mon violeur et son procès et puis l'appel, il y a eu tout un travail thérapeutique qui a été long", détaille-t-elle, soit plus de 25 ans durant lesquels sa "vie entière a tourné autour de cette mémoire de ce qui m'était arrivé dans l'escalier", confie-t-elle.

Une histoire que l'auteure écrit à la troisième personne du singulier. Après son agression, les interrogations de ses parents. "Je n'avais pas de mots pour dire ce qui m'était arrivé, c'était hors du langage d'une fille de neuf ans, on a aucun lexique pour dire la violence à cet âge là", se souvient-elle. Et d'ajouter : "C'est une violence inouïe, innommable, indicible qu'on ne peut vivre que dans une immense solitude".