publié le 09/02/2018 à 12:10

Deux affiches côtes à côtes : l'une représentant Mariane "maman avant tout", l'autre Fodhil "jeune chef d'entreprise". La nouvelle campagne de publicité Uber placardée sur les murs du métro parisien ne passe pas inaperçue. Depuis son lancement lundi 5 février, plusieurs internautes accusent l'entreprise de reproduire les stéréotypes sexistes, au moment précis où plusieurs marques décident de les bannir.



Les affiches, doublées de spots télévisés, mettent en scène trois personnages, tous chauffeurs pour la célèbre marque : Mariane, Fodhil, et Dramane. Alors que Mariane est réduite à son rôle de mère "avant tout", Fodhil est "jeune chef d'entreprise" et Dramane, sportif, conduit "entre deux entraînements".



"Une vision intéressante et progressive" ironise Alice Géraud, journaliste aux Jours, qui a repéré la campagne publicitaire jeudi 8 février. Sur Twitter, elle interpelle Uber. Mais l'entreprise ne semble pas saisir l'enjeu de la remarque et lui répond un simple "merci" - le tweet a été supprimé depuis.

L'homme et la femme. Lui se projette en chef d'entreprise et elle… en "maman". Une vision intéressante et progressive, par @UberFR (campagne pub gare Montparnasse) pic.twitter.com/Ojhx11NKy4 — Alice Geraud (@GeraudAlice) 8 février 2018

Uber France a répondu au tweet de la journaliste Alice Géraud. Crédit : Capture d'écran/Twitter/UberFR

Uber s'est expliqué sur le réseau social plus tard dans la journée. "À travers cette campagne, nous avons voulu illustrer les mille facettes du métier de chauffeur VTC et faire découvrir la multiplicité des histoires et des profils derrière ce métier." L'entreprise argue par ailleurs du fait que Mariane se définit elle-même "comme maman d'une petite fille avant tout".

Pour elle, le métier de chauffeur est avant tout une histoire de famille et une passion que lui a transmis sa mère. Mariane est chef d’entreprise mais elle se décrit comme maman d’une petite fille avant tout : — Uber France (@UberFR) 8 février 2018

Interrogé par le Huffington Post, Uber a reconnu que "le texte de l'affiche de Mariane peut sembler maladroit sorti de son contexte, mais ces interprétations nous semblent très éloignées de son histoire et de sa vie". Une "maladresse" sexiste qui pour certains n'a pas sa place en 2018.

Donc pour @UberFR les chauffeurs ont un métier à côté tel que Chef d’entreprise, MAIS les chauffeures sont Maman « avant tout ».



C’est bien les gars, 2018 on avance!¿#uber #communication #equality #pub pic.twitter.com/yeph7QUYaY — Louisiane ¿ (@Izianelou) 8 février 2018