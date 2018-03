publié le 30/08/2016 à 14:00

Envie d'un petit coup rapide entre deux portes ? L'union des amants est la position parfaite pour être en place facilement, sans avoir à trouver un lit, un support, voire de trop se déshabiller. L'homme se tient debout, contre un mûr ou pas, et sa partenaire vient se coller à lui en soulevant une de ses jambes qu'elle entoure autour du corps masculin.



"C'est un câlin debout qui se transforme en position sexuelle", résume Julie. Avec son petit ami Amine, comme Sarah et Pierre, ils ont essayé de réaliser 40 positions du Kamasutra pendant l'été pour la rédaction de Girls.fr et ses lectrices. Les filles sont d'accord sur le fait que l'union des amants est "agréable", "facile à effectuer" et "très sensuelle". Mais quelques difficultés quand même, comme le fait d'avoir un rythme synchronisé ou se mettre à la bonne hauteur.

Pour elle

Les avantages :

Pour Julie : "C'est un peu la position passe-partout : dans la chambre, sous la douche, dans un train... C'est un câlin debout qui se transforme en position sexuelle. Sauvage ou plus doux, on peut choisir le rythme qu'on veut. C'est également très agréable d'enrouler sa jambe autour de son partenaire."



Pour Sarah : "Une position facile à effectuer, très sensuelle et excitante. Elle permet de développer l'imagination. On peut se penser être en train de faire l'amour dans un endroit interdit où on aurait juste à soulever sa robe d'été et soulever une jambe."



Les inconvénients :





Pour Julie : "Le rythme. Il n'est pas forcément facile de bien se synchroniser. Et s'il y a une grande différence de taille, c'est encore plus compliqué..."



Pour Sarah : "La pénétration n'est pas très agréable. On préférera une position où l'on peut mieux écarter les deux jambes car c'est plus simple et plus profond. Il faut penser à changer de jambe sinon notre homme peut fatiguer et ça devient désagréable d'avoir une jambe en l'air en permanence. La jambe qui reste au sol peut rapidement fatiguer."



Les difficultés :



Pour Julie : "La position est super pratique à mettre en place, les seules difficultés se trouvent dans la synchronisation des mouvements et le fait de se mettre à la bonne hauteur."



Pour Sarah : "Rester bien droite pour que notre partenaire puisse aller et venir sans trop de difficultés."

Pour lui

Les avantages :



Pour Amine : "Une position très simple à mettre en place vu qu'il suffit de se tenir debout pour accueillir sa partenaire qui enroule la jambe autour de nous. C'est une position fusionnelle, on s'embrasse et se caresse, les fesses, le dos, le visage."



Pour Pierre : "Position parfaite pour un rapport spontané en rentrant de soirée avant d'avoir enlever ses vêtements. Si la taille des deux partenaires collent, on a juste à soulever la jambe de notre partenaire. Cette position offre beaucoup de possibilités car on peut la réaliser partout et n'importe quand. On se croirait dans un film, elle est parfaite pour un délire sexuel avec un jeu de rôles par exemple."



Les inconvénients :





Pour Amine : "Cela peut être difficile de s'accorder au niveau du rythme. Vu que je suis un peu plus grand, je dois plier les genoux, mais c'est pas forcément désagréable. Je sens aussi que ma partenaire n'est pas complètement décontractée parce qu'elle doit se hisser un peu sur la pointe des pieds."





Pour Pierre : "La pénétration n'est pas top. On ne peut pas aller bien au fond et les va-et-vient nécessitent de se mettre sur la pointe des pieds et de redescendre, c'est fatiguant."



Les difficultés :



Pour Amine : "Pas de difficulté particulière, il faut juste trouver le bon rythme et s'accorder pour que mon sexe ne sorte pas du sien."



Pour Pierre : "Il faut réussir à pénétrer sa partenaire, à y rester et à effectuer les va-et-vient. La différence de taille peut rendre cela compliqué voire impossible."





Les positions sexuelles ne se comptent plus. Il en existe des tonnes. Beaucoup d'entre elles sont répertoriées dans le Kamasutra, ce livre indien datant des VIe et VII siècles. C'est un peu le livre de tous les fantasmes, mais finalement assez méconnu. Alors pour éclaircir notre lanterne, la rédaction de Girls.fr a demandé à deux couples, Julie et Amine et Sarah et Pierre*, de tester les positions du dit livre, et de nous faire part de leurs impressions. D'après leurs témoignages, vous pourrez vous faire une idée des difficultés et avantages de chacune d'entre elle, tout en gardant à l'esprit que chaque couple est différent.





Tous les jours, pendant les vacances, découvrez 40 positions du Kamasutra commentées, pour vous guider dans vos propres expériences. Les prénoms ont été modifiés pour assurer l'anonymat des deux couples.