Premières règles : 47% des femmes ne savaient pas ce qui leur arrivait

publié le 22/03/2017 à 11:28

Si certaines y sont correctement préparées, pour d'autres c'est tout le contraire. La moitié des femmes n'ont pas compris ce qu'il se passait lorsque leurs premières règles sont survenues, selon les résultats d'une étude britannique menée par la marque Betty for Schools sur 2.000 femmes âgées de 16 ans et plus.



Dans le détail, 47% des sondées ont affirmé qu'elles ne se sentaient pas suffisamment préparées ou ne savaient pas à quoi s'attendre à ce moment pourtant très important de la vie d'une jeune femme. Et plus d'un tiers d'entre elles ont confié avoir ressenti de la honte lors de leurs premières menstruations.

L'étude a mis en avant le fait que deux femmes sur trois ont bien reçu des informations relatives aux aspects biologiques - pourquoi des règles, comment cela se passe dans le corps - mais rien concernant des considérations plus pratiques, à savoir la façon d'utiliser un tampon ou à quoi s’attendre tout au long du cycle menstruel.



Face à ces résultats préoccupants, il demeure crucial que l'entourage (famille, amis...) prennent le temps d'expliquer concrètement à une jeune fille ce que son corps lui réserve et la façon dont elle pourra y faire face le plus sereinement possible.