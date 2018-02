Aly Raisman, gymnaste et survivante

publié le 14/02/2018 à 15:49

Aly Raisman n'a pas l'intention de se taire. Depuis qu'elle a révélé en novembre dernier avoir été abusée sexuellement par le docteur déchu Larry Nassar, la gymnaste américaine est l'une des voix les plus puissantes de ce scandale sexuel.



Après l'ouverture du procès, elle a réclamé une enquête indépendante pour briser l'omerta dans ce milieu. Ce dernier a laissé pendant plusieurs décennies un homme, aujourd'hui condamné à 175 ans de prison, abuser sexuellement d'une centaine de jeunes filles sous couvert de son activité de médecin.

Pour porter son message, faire entendre ses paroles, Aly Raisman a alors choisi de poser nue pour le numéro "maillot de bain" du célèbre magazine américain Sports Illustrated. Ce projet est baptisé "Avec ses propres mots" et rend hommage au combat de la championne olympique.

Une "survivante" qui n'a pas honte de qui elle est

Fidèle à sa tradition d'exposer au regard de ses abonnés les corps nus des femmes pour son numéro spécial maillot de bain, Sports Illustrated s'est toutefois engagé dans le mouvement post affaire Weinstein en donnant la parole à des femmes qui ont des revendications, messages à faire passer, stéréotypes à briser.



Aly Raisman a ainsi couvert son corps de mots tels que "survivante" au dessus de sa poitrine ou encore "toutes les voix comptent" sur l'un de ses avant-bras et "les femmes n'ont pas à être modestes pour être respectées" le long de son corps qui semble ne pas avoir été retouché.

"Tout le monde devrait être à l'aise lorsqu'il s'agit d'exprimer ce qui les rend heureux ou heureuses", a écrit la gymnaste sur son compte Instagram, mardi 13 février. "Les femmes peuvent être intelligentes, féroces, sexy, puissantes, fortes, activistes du changement tout en portant ce qui leur permet de se sentir bien. Ce temps où l'on dit aux femmes qu'elles doivent avoir honte de leur corps est TERMINÉ. Le corps féminin est beau et nous devrions toutes être fières de ce que nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur".



Un message qui devrait résonner avec de nombreuses femmes, peu importe leur parcours et les épreuves qu'elles ont subies. Nous sommes toutes des "survivantes" à notre manière, et "il n'y a aucune honte à cela, rappelle Aly Raisman dans le numéro de Sports Illustrated.