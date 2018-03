publié le 29/09/2017 à 06:45

Pro Evolution Soccer 2018 peut-il détrôner Fifa 18 ? Le titre de Konami retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Il semble réellement en capacité de revenir au premier plan, au point d'avoir obtenu le prix du meilleur jeu de sport de la Gamescom 2017, le grand salon européen du jeu vidéo à Cologne.



Seulement, le rival est un mastodonte. Comme le soulignait Le Monde, il s'est vendu en moyenne un PES pour quinze Fifa en France sur la saison 2016-2017.

Autant le souligner d'emblée : ce n'est donc pas cette année que Pro Evolution Soccer 2018 redeviendra le roi des simulations de football. Mais après plusieurs heures de test sur les deux jeux, tous deux disponibles sur PC et consoles, il semblerait que cette année puisse constituer un petit tournant. La jouabilité de PES a gagné en maturité et affiche un certain potentiel. Mais Fifa possède aussi de sérieux arguments.

Jouabilité : match nul

Si l'on se concentre exclusivement sur le football, donc la jouabilité, on peut considérer que chaque jeu s'adresse à un public différent. Cela ne veut pas pour autant dire que les amateurs de l'un ne s'y retrouveront pas dans l'autre. Mais le contraste entre les deux styles est frappant.



Pro Evolution Soccer va plus que jamais dans le sens des adeptes de la construction. Le rythme lent du jeu, l'inertie significative des joueurs et la rigueur de la ligne défensive encouragent un football patient. De quoi mettre l'accent sur la recherche des décalages par les passes et le mouvement sans ballon. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est impératif de développer une possession outrancière et soporifique. Les possibilités tactiques permettent justement de mettre au point des stratégies alternatives.



Fifa s'adresse plutôt aux joueurs sensibles à un football bien plus rythmé, plus spectaculaire. La circulation de balle est rapide et la difficulté à maîtriser le bloc défensif favorise les dribbles et les courses balle au pied. Établir un jeu volontairement posé n'est pas impossible, mais cela expose à de nombreuses déconvenues dans le jeu en ligne.

Contenu : avantage Fifa

Autant l'appréciation de l'aspect purement sportif des deux titres appartient à la sensibilité de chacun, autant il n'y a clairement pas photo sur la comparaison des contenus. Pro Evolution Soccer a des années lumières de retard, d'autant quelle ne peut mettre en avant sa Ligue des Masters qui a perdu en saveur. Le mode My Club ne fait pas le poids face à Fifa Ultimate Team dans lequel les joueurs constituent leur équipe de rêve avec des cartes à acheter ou gagner. Enfin, PES n'a tout simplement pas de mode "histoire" tel que L'aventure de FIFA avec le jeune espoir anglais Alex Hunter.

Habillage : avantage Fifa

C'est presque devenu le particularisme folklorique de Pro Evolution Soccer : l'absence d'un grand nombre de licences. Vous voulez jouer avec le Real Madrid ? Cherchez le "MD White". Vous souhaitez mettre des buts avec Gonzalo Higuain ? Prenez le "PM Black White" pour la Juventus. Vous êtes supporter du Bayern Munich ? Passez votre chemin, l'équipe est absente. Des correctifs proposés par la communauté existent néanmoins sur Internet pour remettre à niveau le jeu sur ce point.



En ce qui concerne les compétitions, PES jouit toujours de la Ligue des champions et la Ligue Europa, tandis que Fifa dispose des habillages TV officiels de la Liga (Espagne), la Premier League (Angleterre) et la MLS (États-Unis).



Pour les graphismes, Pro Evolution Soccer est plus fin sur la modélisation des visages des joueurs. Le point fort de Fifa se situe sur la restitution de l'ambiance et la mise en scène télévisuelle des matches.