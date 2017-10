Un album de reprises célèbre les 60 ans de carrière de Pierre Perret

publié le 19/10/2017 à 20:33

"C'est un disque d'amour, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait", sourit Pierre Perret, au moment d'évoquer le disque de reprises de ses chansons, La tribu de Pierre Perret, à l'occasion des 60 ans de carrière du chanteur. Olivia Ruiz, Tryo, les Wampas, François Morel… "Ils auraient l'âge d'être mes petits-enfants" s'amuse l'interprète de Lily C'est le groupe Les ogres de Barbak qui a monté ce projet, sans même l'avertir. Ils ont listé des artistes et leur ont demandé de choisir une chanson.



Pierre Perret, symbole de la chanson française traditionnelle, est repris par des artistes métissés. Il s'en fait le représentant. "Il y a des gens comme Idir, qui a repris La petite Kurde, il en était très ému. Ça touche des tas de gens de tous horizons", raconte-t-il. Bien sûr, le Zizi est repris aussi sur ce disque, la chanson choc de 1974, en plein débat sur l'éducation sexuelle. Une pudeur qui serait d'ailleurs de retour, dans les chansons d'aujourd'hui. Et Pierre Perret de déplorer : "On est dans une période de culs serrés. Pas un mot qui dépasse l'autre. Les audaces verbales et d'idées, on peut courir après, c'est fini".