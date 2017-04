publié le 07/04/2017 à 12:24

Entre la mode et la musique, pour Stromae, il n'y a qu'un pas. Le Belge est de retour avec un tout nouveau titre, mais pas pour les raisons qu'on espérait. Aucun album n'est en préparation pour celui qui avait annoncé vouloir arrêter la musique pour lui, et se consacrer aux autres. Cette fois, il lance sa propre collection capsule de prêt-à-porter, avec sa femme, et dessinée en collaboration avec la marque Repetto, baptisée Repetto X Mosaert, du nom de son collectif et anagramme de Stromae.



"La collaboration Repetto X Mosaert est née de l’envie mutuelle d’offrir un total look en alliant leur savoir-faire respectif, textile et souliers", peut-on lire sur le site de la marque. Chaussures, t-shirts ou sweats, la ligne de Stromae est à son image, colorée. "Non sans rappeler l’univers de la danse, les motifs de la collection illustrent des flamants roses sur pointes, entourés de végétation et s’inspirent des tissus et de la tapisserie japonaise", est-il détaillé sur la page de Repetto X Mosaert.

Et pour marquer la sortie de la collection capsule, Stromae a dévoilé un morceau de sa composition, du même nom que sa ligne de vêtement. Depuis la sortie de son dernier album, Racine Carrée, en 2013, le chanteur belge n'avait sorti aucun titre inédit. Il s'était cependant déjà essayé à la mode, en 2014, avec une ligne signée Mosaert en collaboration avec Colette.