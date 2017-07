Shania Twain sortira en septembre "Now", son premier album en 15 ans

publié le 20/07/2017 à 12:28

Le 29 septembre prochain, Shania Twain publiera Now, son cinquième album, le premier depuis Up paru en 2002. Encore aujourd'hui, la chanteuse canadienne est détentrice du record de l'album le plus vendu de l'histoire par une artiste féminine avec Come On Over, sorti il y a vingt ans. Il contient en effet les tubes Man I Feel Like A Woman ou That Don't Impress Me Much.



C'est donc un véritable come-back qu'elle s'apprête à faire à la rentrée. Après avoir retrouvé la scène en 2015, elle a donc terminé l'enregistrement d'un nouveau disque. Pourtant la chanteuse n'y croyait plus : elle a contracté la maladie de Lyme il y a quelques années, une maladie bactérienne qui a affecté sa voix. Incapable de chanter, elle ne pensait plus jamais retourner en studio. Shania Twain a également divorcé de son mari et artisan de ses plus gros succès, Robert Lange, en 2008.

Shania Twain s'est longuement confiée, en français, à RTL, dans l'unique interview accordée à un média français. Cette rencontre sera à découvrir fin septembre dans Laissez-vous Tenter. Mais un premier extrait de son nouvel album, Life's About To Get Good, est d'ores et déjà à écouter sur RTL.fr.

La pochette du nouvel album de Shania Twain Crédit : Mercury